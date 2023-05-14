قضت محكمة أبوظبي، بإلزام فتاة بدفع مبلغ 15 ألف درهم، لشاب تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابته جراء قيامها بسبه عبر رسالة «واتس آب».

وأقام شاب دعوة قضائية ضد فتاة، طالب فيها بإلزامها بدفع تعويض جابر للضرر، وإلزامها الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليها قامت بسبه عن طريق برنامج التواصل «واتس أب»، وقد تمت إدانتها جزائياً.

ولفتت المحكمة إلى أن المدعي قد تضرر مادياً ومعنوياً، وقد تمثل الضرر المادي بفتح بلاغ في الشرطة، ورفع الدعوى الجزائية ومتابعتها إلى حين صدور حكم منهي فيها والمواصلات، كما أن الأضرار المعنوية قد تمثلت فيما أصابه بعرضه وشرفه، واعتباره وسمعته، بالإضافة لما أصابه من ألم وحزن وأسى وحسرة جراء الواقعة، وما يترتب على ذلك من آلام نفسية ومعنوية، وفقا لموقع “الإمارات اليوم” .