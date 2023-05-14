قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن التقلبات الجوية ستبدأ من يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف أن الرياض ستتأثر بسحب ركامية رعدية ابتداء من يوم الثلاثاء حتى يوم السبت، وفقا لما ذكره بقناة الإخبارية.

ولفت إلى أن منطقتي حائل والقصيم ستتأثر أيضا بالسحب الرعدية، مشيرا إلى أن المدن بالسحل الشرقي من المملكة لرياح تؤدي إلى انخفاض ملحوظ في مستوى الرؤية الأفقية على الساحل الشرقي للدمام وحفر الباطن والأحساء، مشيرا إلى أنه يتبقى 12 يوما عن بداية فصل الصيف.