نبه فهد السديري، استشاري الجلدية وجراحة الجلد التجميلية، إلى الأدوية التي تجعل الفرد أكثر تحساسا عند التعرض لأشعة الشمس.

وأضاف أن بعض أدوية الضغط والاكتئاب والروماتيزم والمبيض أو المقشرات قد تزيد الحساسية عند التعرض للشمس، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا خليجية .

ولفت إلى أن أصحاب البشرة البيضاء أكثر الفئات الأكثر عرضة للتأثر بأشعة الشمس، مشددا على ضرورة استشارة الطبيب عند استخدام واقي من الشمس.