أوضح المطور العقاري سلمان بن سعيدان، أهمية تغيير مسمى حيّي الواحة وصلاح الدين لـ الملك سلمان.

وقال ابن سعيدان: “هذا التغيير يستهدف التطوير ورفع جودة الحياة فيه كما أنه يتميز بمجاورته حديقة الملك سلمان العالمية”.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، أعلن اليوم الأحد، عن إطلاق مسمى “حي الملك سلمان” على حيّي “الواحة” و”صلاح الدين” وتطويرهما، وذلك بهدف أنسنة الحي بمسماه الجديد ورفع معدلات جودة الخدمات الأساسية والأنشطة الترفيهية والترويحية وتطويره.

المطور العقاري سلمان بن سعيدان: يستهدف تغيير مسمى حيّي "الواحة" و"صلاح الدين" لحي "الملك سلمان" التطوير ورفع جودة الحياة.. ويتميز الحي بمجاورته "حديقة الملك سلمان" العالمية#نشرة_النهار#الإخبارية#حي_الملك_سلمان pic.twitter.com/at9TUya0hn — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 14, 2023

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