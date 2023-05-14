أوضح المطور العقاري سلمان بن سعيدان، أهمية تغيير مسمى حيّي الواحة وصلاح الدين لـ الملك سلمان.

وقال ابن سعيدان: “هذا التغيير يستهدف التطوير ورفع جودة الحياة فيه كما أنه يتميز بمجاورته حديقة الملك سلمان العالمية”.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، أعلن اليوم الأحد، عن إطلاق مسمى “حي الملك سلمان” على حيّي “الواحة” و”صلاح الدين” وتطويرهما، وذلك بهدف أنسنة الحي بمسماه الجديد ورفع معدلات جودة الخدمات الأساسية والأنشطة الترفيهية والترويحية وتطويره.

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