كشفت تقارير أن البرازيلي ميشيل ديلغادو ، لاعب الهلال ، توصل إلى اتفاق مبدئي مع إدارة نادي غريميو البرازيلي، من أجل الانضمام إلى صفوفه بعد نهاية الموسم الحالي، على سبيل الإعارة.

وارتبط اسم ديلغادو بالرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث تلقى أكثر من عرض برازيلي للتعاقد معه في الصيف.

وتفاعلت الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع احتمالية رحيل ديلغادو في الميركاتو الصيفي، ليصبح اسم نادي غريميو البرازيلي ضمن قائمة الأكثر تداولًا، وطالبت الإدارة بضم صفقة مميزة في حالة رحيله.