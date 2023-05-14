وصف الإعلامي عدنان جستنيه، لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم بأنها “ضعيفة” و”تستخدم ألفاظ خاطئة”.

وقال جستنيه في تصريحاته لبرنامج “المنصة مع البكيري”، إن “نيتهم أصبحت واضحة”، مضيفا: “هناك ترصد للاتحاد من دائرة التحكيم وأحيي رئيس الاتحاد أنمار الحائلي لطلبه حكام أجانب من بداية الدوري”.

وفي سياق آخر، قال جستنيه: “لا يوجد في تصريح لاعب الهلال علي البليهي أي إساءة وأشجع مثل هذي التصاريح ولدي شعور بأن البليهي راح يجيب العيد، أو يطرد بالكرت الأحمر”.

وكان البليهي صرح في وقت سابق بقوله: “أنا أحدد من الّذي سيأخذ الدوري، مباراتنا الجاي إن شاء الله (أمام الاتحاد)”.