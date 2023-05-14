وصل فريق الصقور السعودية إلى جمهورية فرنسا للمشاركة في احتفال القوات المسلحة الجوية والفضائية الفرنسية بمناسبة مرور 70 عامًا على تأسيس فريق الاستعراض الفرنسي.

ويوافق اليوم استعراض 14 يوليو العسكري هو عرض عسكري فرنسي يقام كل سنة منذ عام 1880 في العاصمة باريس في فرنسا بمناسبة العيد الوطني الفرنسي. عادة ما يتم استدعاء وحدات من قوات عسكرية أجنبية لتسير بجانب القوات المسلحة الفرنسية.

يذكر أنه في نفس اليوم تقام عدة إستعراضات صغيرة من قبل عدة قوات عسكرية جوية في بعض المدن التي تحتوي قواعد عسكرية مثل تولون وبلفور ونيم.