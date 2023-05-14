وجه المدرب الأرجنتيني رامون دياز، مساء اليوم الأحد، رسالة لجماهير الهلال وذلك بعد قرار مغادرته إلى بلاده.

وقال دياز في رسالته: “قضيت معكم أوقات رائعة وعظيمة وكل عبارات الشكر لا تفيكم حقكم”، مضيفا: “شكرا لهذا النادي العظيم ولجماهيره لأنهم أتاحوا لي تدريب الفريق”.

وأضاف: “أعتذر لكم لأن لدي ظروف عائلية قاهرة جعلتني مضطرا للمغادرة لبلادي وممتن لتجاوبكم”.

وكانت إدارة الهلال وافقت على الطلب الذي قدمه المدرب الأرجنتيني برغبته في المغادرة إلى بلاده لمتابعة أوضاع أسرته عقب الحادث المروري الذي تعرض له بعض أفراد أسرته ونتج عنه حالة وفاة وإصابتين.

اقرأ أيضا