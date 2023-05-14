كشف استشاري طب وجراحة العيون الدكتور أحمد العرج، طريقة علاج مشكلة قصر النظر.

وقال العرج، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن قصر النظر لا يعد مرضًا بل مشكلة أو عيوب انكسارية، ويكون حلها في النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة أو بعملية تصحيح النظر.

وأضاف الاستشاري أن حل تلك المشكلة سهل يتكيف الصغير والكبير على السواء، مشيرا إلى أن البعض يرغب في إجراء عملية تصحيح نظر بعد ذلك ويتم الموافقة عليها بعد إجراء الفحوصات اللازمة.