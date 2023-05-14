ذكرت وكالة الأناضول الرسمية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حصل على 51.14%، بينما حصل منافسه كمال كليتشدار أوغلو على 43.05% بعد فرز أكثر من 72% من صناديق الاقتراع.

إلا أن كليتشدار أوغلو أعلن مساء الأحد أنه يتصدر النتائج متقدماً على أردوغان. وكتب على تويتر “نحن في الصدارة”، رافضاً الأرقام التي نشرتها وكالة أنباء الاناضول.

من جهة ثانية، أظهرت أرقام محطة “هالك تي في” التلفزيونية المقربة من حزب الشعب الجمهوري مساء الأحد تقدما طفيفا لكليتشدار أوغلو بنسبة 47.71% مقابل 46.5% لأردوغان. وعلّق إمام أوغلو “لن ندع مواطنينا ينخدعون”.