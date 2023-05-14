وقّعت وزارة التعليم 17 اتفاقية لتدريب الأطباء السعوديين في مرحلتي الزمالة “شهادة الاختصاص” والتخصص الدقيق، إضافة إلى التمريض، وصولاً إلى إتاحة255 مقعداً تدريبياً، منها 130 مقعداً في ألمانيا، و50 مقعداً في السويد، إضافة إلى 75 مقعداً في أيرلندا.

وشملت التخصصات؛ التخدير، وجراحة القلب، وأمراض الكلى لدى الكبار، وجراحة المخ والأعصاب، إضافة إلى طب الأورام لدى الكبار، وجراحة الأطفال، وطب الجهاز التنفسي، والأورام الإشعاعي، وكذلك جراحة الأوعية الدموية، وجراحة الفم والوجه والفكين، والتمريض؛ بهدف تعزيز إمكانات الكوادر الصحية، والتوسّع في فرص التدريب المتاحة عالمياً، ضمن مسار التخصصات الصحية.

يذكر أن ذلك يأتي في إطار الزيارات الرسمية التي يقوم بها وفد وزارة التعليم إلى عدد من الدول الأوروبية، والتي تأتي استمراراً لدعم الشراكات الدولية في هذا الشأن.