أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض عن إمكانية إقامة دروس التقوية في المدارس والدروس الخصوصية في المدارس والمنازل.

وحددت الإدارة رسوم الاشتراك في دروس التقوية وهي : 100 ريال الابتدائية ، 150 ريال المتوسطة ، 200 ريال الثانوية.

وضعت الإدارة عددا من الضوابط منها:

1/ يجب الإعلان للطلاب وأولياء أمورهم عن المراكز وأهدافها التربوية بوسائل التواصل الرسمية للمدرسة.

2/ الدراسة في المراكز مسائية ما بين صلاة العصر وصلاة العشاء، ولا يسمح لمعلم المادة الذي يقوم بتدريس الطلاب في الفترة الصباحية تدريس الطلاب في النظام الفردي في المنزل.

3/ تتوقف المراكز عن العمل قبل فترة الاختبارات، ويمنع إقامة مركز الخدمات التربوية دون التسجيل في الرابط الخاص بذلك وأخذ الموافقة، ومن يخالف ذلك سيتعرض للمساءلة القانونية بإدارة التعليم.

4/ يتم الدخول على رمز الاستجابة المرفق بالتعميم والتقدم بطلب افتتاح مركز خدمات تربوية بالمدرسة ليتم الاعماد من إدارة التوجيه الطلابي.

5/ تبدأ الدراسة في الفصل الدراسي الثالث لمراكز الخدمات التربوية خلال الأسبوع الثامن حتى الأسبوع الثاني عشر.

6/ عدد الطلاب في المجموعات لا يقل عن سبعة طلاب ولا يزيد عن خمسة عشر طالبا.