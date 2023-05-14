ظهرت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، في مقطع فيديو وهي تلقي خطابًا عامًا في البيت الأبيض، ولكنها كانت تتحدث وتتصرف بشكل غريب.

وكانت هاريس تعاني من نوبة هلع على خشبة المسرح أو على الأقل تكافح من أجل الحفاظ على تماسكها.

وقالت هاريس في الفيديو وهي تنفجر من الضحك: “عندما كانت هناك أوقات عصيبة، كانت والدتي تخبرنا دائمًا: أيها الشباب… لا أعرف ما مشكلتكم! هل تعتقدون أنكم سقطتم للتو من شجرة جوز الهند؟”.

وظهرت هاريس، نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن، في حالة غريبة خلال المؤتمر، ما دفع صحافيين ومتابعين لوضح تحليلات بأنها غير مدركة تماما لما تقوله.

كما دفعت بعض الصحافيين للاعتقاد بأنها مخمورة لا سيما أنها ظهرت في المؤتمر وهي غير متماسكة، وكانت على غير العادة تتكلم وتضحك بطريقة غريبة.