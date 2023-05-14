ازدادت حالات الانتحار في الأردن في الآونة الأخيرة، ما أدى إلى موجة غضب اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهرت الإحصائيات الرسمية ارتفاع حالات الانتحار في البلاد بشكل متفاوت منذ خمس سنوات.

وبحسب الأرقام والإحصائيات الرسمية، يقدم الأشخاص عادة في الأردن على الانتحار إما في أماكن خاصة بإيذاء أنفسهم كإطلاق النار أو الطعن أو الشنق، أو في أماكن عامة بإلقاء أنفسهم من أماكن مرتفعة جداً.

وأصبح جسر عبدون أحد المعالم الرئيسية وسط العاصمة عمان مقصداً للإقدام على الانتحار أو للتهديد بالانتحار، وهو من أكثر الجسور ارتفاعاً وازدحاماً مرورياً.