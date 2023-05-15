أوضح الدكتور محمد عبد الله، المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، قرار النقابة بشأن غناء الفنان مدحت صالح بفلاشة، خلال افتتاح مهرجان ليبيا للإبداع.

وقال الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية “مدحت صالح كان بيغني ببلاش، ولم يتحصل على أي أموال، وهدفه غير ربحي، ولن نقدم على أي عقوبات ضده”.

يذكر أن الفنان مدحت صالح شارك في حفل افتتاح مهرجان ليبيا للإبداع، يوم الأربعاء الماضي، الموافق 10 من شهر مايو، وقدم فقرة غنائية خلال الحفل، وغنى مدحت صالح بـ فلاشة وهو الأمر الذي منعته نقابة المهن الموسيقية وشددت على ضرورة وجود فرقة موسيقية لا يقل أعضائها عن 8 أفراد.