توج فريق برشلونة بلقب بطل الدوري الإسباني إثر فوزه العريض على جاره إسبانيول بنتيجة 4-2 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد على ملعب استاد “كورنيلا- إل برات”، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من مسابقة الدوري الإسباني الموسم الجاري 2022-2023.

جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من روبرت ليفاندوفسكي هدفين، بالدي، كوندي في الدقائق 11، 20، 40 و52 على التوالي، لصالح فريق برشلونة، بينما أحرز جافي هدف إسبانيول الوحيد في الدقيقة 73 من عمر اللقاء.

ويحتل فريق برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم، برصيد 85 نقطة جمعها من الفوز في 27 مباراة والتعادل في 4 وخسارة 3 وتسجيل 64 هدفاً وتلقي 13.

وبهذه النتيجة يتوج برشلونة رسميا بلقب بطل الدوري الإسباني للمرة 27 في تاريخه، حيث يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 88 نقطة وبفارق 14 نقطة عن ريال مدريد الوصيف مع تبقي 4 مباريات فقط.

بينما جاء إسبانيول في المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 31 نقطة جمعها من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 10 وخسارة 17 مواجهة وتسجيل 42 هدفاً وتلقي 60.”