يبحث مدرب الاتحاد نونو سانتو عن بديل للظهير الأيسر أحمد بامسعود الذي تعرض لإصابة في مباراة الفريق أمام أبها التي انتهت بفوز العميد بأربعة أهداف دون مقابل.

ويعمل مدرب الاتحاد على تجهيز حمدان الشمراني المبتعد عن أجواء المباريات، ليحل مكان بامسعود في مباراة الفريق أمام الهلال بعد غد (الثلاثاء) على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز ضمن مباريات دوري روشن، وفق عكاظ.

وكان لاعب الفريق طارق حامد دخل عيادة النادي اليوم (الأحد)، بعد شعوره بألم جعله يتغيب عن تدريبات الفريق، ما قد يقلل من نسبة مشاركته في مباراة الهلال القادمة.