أحدث رجل أجنبي لم تكشف عن جنسيته حالة من الجدل عبر أحد الجروبات الأجنبية الشهيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب قيامه بإغلاق زجاجة حليب سعة 4 لترات بـقفل حديدي توجد داخل ثلاجة بـمحل عمله.

وانقسمت ردود الأفعال حول تصرف الرجل بين المؤيد والمندهش والغاضب من تصرفه.، بحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية

وتضمنت أبرز التعليقات على الصورة : “موافقون تماما”، “تصرفه ليس تافها”، إنه تافه، لكن لديه ما يبرره” “إنه يحمي مشروبه من أفواه الآخريين”

وأضاف آخرون: “إنه أمر تافه فقط إذا كنت من يسرقها باستمرار، والآن لا يمكنك ذلك”، يفاجئني دائما عندما أرى أشخاصا يعملون في شركات لا تزودهم بأشياء مثل الحليب، يجب أن تحتفظ المكاتب بالثلاجة ممتلئة بأشياء كهذه للموظفين بها.