أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها أمام مناصريه في أنقرة، أن النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية التركية تظهر تقدمه بفارق كبير على منافسه كمال كيلتشدار أوغلو.

وأشار أردوغان إلى أن فرز الأصوات سيستمر في الداخل والخارج، مضيفاً أن المعارضة تحاول “خداع الشعب” بالقول إنها متقدمة. وتابع: “لا نعلم النتائج على وجه الدقة”.

وتابع: “نتقدم بفارق 2.6 مليون صوت على أقرب منافسينا.. ونتوقع زيادة الأرقام مع إعلان النتائج الرسمية”، مشيرا: “لا نعلم إن كانت الانتخابات الرئاسية ستحسم في الجولة الأولى.. إذا كانت هناك جولة إعادة فسوف نحترم ذلك”، لكنه استدرك وقال: “نعتقد أننا سنفوز في الجولة الأولى.. عد الأصوات في الخارج مستمر”.

ولفت ” على الشعب أن يتحلى باليقظة لحين انتهاء عد الأصوات”، مؤكدا أن “نتائج الانتخابات البرلمانية تظهر أن تحالفنا يحقق الأغلبية.. أردوغان: الناخبون الذين صوتوا لصالح تحالفنا في البرلمان سيقفون حتما في جانب الاستقرار في الانتخابات الرئاسية”.