أظهر مقطع فيديو اشتباك عدد من جماهير فريق إسبانيول، مع عدد من لاعبي برشلونة، في الممر المؤدي إلى غرفة خلع ملابس ملعب (باور 8) الذي شهد تتويج الفريق الكتالوني بلقب الدوري الإسباني على حساب إسبانيول.

وكان برشلونة فاز بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم “لا ليغا”، بتغلبه على جاره إسبانيول بأربعة أهداف لاثنين ضمن منافسات الجولة 34، في ديربي كتالونيا.

وتجمد رصيد إسبانيول بعد هذه الخسارة عند 31 نقطة في موقف حرج بالمركز التاسع عشر، ما أثار غضب جماهير أصحاب الأرض وأفسدت احتفالات لاعبي البارسا.