قال الباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، إن هناك اجماع من نماذج الطقس على وجود حالة ممطرة على أجزاء من المملكة وبعض دول الخليج.

وتوقع عبدالعزيز الحصيني، بداية الحالة الممطرة السابعة عشر اليوم الإثنين 25 شوال 1444هـ على أجزاء من مناطق عسير وجازان والباحة ونجران

ثم العاصمة الرياض ومحافظاتها خاصة نهاية هذا الاسبوع.

وتابع: تمتد الى أجزاء من مناطق مكة والقصيم والشرقية وجنوب منطقة المدينة تشمل أجزاء من الامارات وعُمان واليمن الامطار في معظمها من خفيفة لمتوسطة قد تكون غزيرة في اماكن متفرقة مع حبات برد، تسبق بنشاط للرياح السطحية المثيرة للغبار.