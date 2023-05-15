كشف مؤسس موقع للتوفيق بين الزوجين، يوسف القعيط، عن حوار بينه ثري خمسيني يرغب في الزواج من فتاة عشرينية.

وقال يوسف القعيط: حدثت بيني وبين ثري خمسيني متزوج اليوم محادثة غريبة وكان قد أوصاني أن أبحث له عن فتاة عشرينية من أسرة أحوالها المادية متوسطة ليتزوجها بشرط أن لاتكون جامعية ولا ترغب في الوظيفة وغير قبيلية ووعد بمهر خيالي ومايتبع ذلك من فيلا وسيارة.

وأشار: فقلت له : كنت أظن أول ما أبديت لي ذلك أن إيجاد طلبك سهل مع هذا المهر الضخم ولكني اكتشفت صعوبته بسبب رفض الأمهات، مشيرا:”فقال : ربما في دور التحفيظ والمهتمات بالقرآن من توافق”.

وتابع:فقلت : ولكن هؤلاء لاتغريهم المهور العالية والفلل والسيارات، مضيفا: فقال : سأتبرع بالنيابة عنها بمئة ألف ريال (كل سنة) في وجوه الدعوة والخير وسأكتب ذلك في العقد، فقلت : هذا عرض لم يسبقك إليه أحد .