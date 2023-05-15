يعاني الكثير من قائدي السيارات من مشكلة ارتفاع حرارة محرك السيارة؛ كونها من المشاكل الشائعة خاصة مع السيارات التي مر على استخدامها سنوات.

وتشمل أسباب ضعف نظام التبريد وارتفاع درجة حرارة المحرك، انسداد الردياتير الذي يؤدي لانسداد كتلة المحرك بالترسبات الكلسية والصدأ، لكن يمكن التغلب على ذلك بشطف الكتلة جيداً باستخدام عامل تنظيف مذيب للصدأ والكلس.

وتضمنت الأسباب أيضاً تلف حشية رأس الأسطوانة وحاجتها للتغيير أو التركيب بصورة جيدة، بالإضافة إلى تأثر نظام التبريد بالمروحة الكهربائية لذا يجب تركيب المروحة المناسبة.

ويوصي الخبراء دائماً للحفاظ على ملاءمة نظام التبريد استخدام الماء ومضاد التجمد كمبرد، واستبدال مياه التبريد بانتظام كل عامين، مع التأكد من أن منظم الحرارة المثبت في كتلة المحرك في درجة حرارة الفتح الصحيحة.