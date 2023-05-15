أعلنت شركة الأهلي المالية بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين 2023م (الدفعة السادسة) والذي تم تصميمه لتمكين وتحفيز إمكانات الخريجين وتمييزهم الوظيفي.

وأوضحت الشركة شروط القبول :

1- سعودي الجنسية.

2- حديثي التخرج من مرحلة البكالوريوس أو الماجستير أو في مرحلة التخرج خلال فترة التدريب التعاوني.

3- شهادة مُعتمدة من وزارة التعليم.

4- معادلة الشهادة في حال حصل عليها من خارج المملكة.

5- درجة اللغة الإنجليزية (STEP) لا تقل عن (83) أو (IELTS 6.0) أو ما يعادلها.

6- معدل تراكمي لا يقل عن (3.2 من 4) أو (4 من 5) ما يعادلها.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي يوم السبت بتاريخ 1444/11/21هـ الموافق 2023/06/10م. وذلك من خلال الموقع