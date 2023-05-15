كشفت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة في محافظة الجبيل.

وأوضحت المجموعة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مدير التصنيع/ الهياكل الفولاذية والصفائح المعدنية: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية، مدير العقود: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، أو الهندسة).

وأشارت إلى أن التقديم بدءًا من تاريخ 14 مايو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 يوليو 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع مجموعة التركي