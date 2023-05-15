كشفت وزارة الصحة (تجمع القصيم الصحي) عن توفر أكثر من (230) فرصة شاغرة (رجال/نساء)، في مختلف التخصصات.
وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:
– أخصائي تخاطب.
– أخصائي خدمة عملاء.
– مترجم.
– محاسب.
– محلل بيانات.
– محلل سياسات.
– أخصائي إدارة المخاطر.
– أخصائي استراتيجيات.
– أخصائي إحصاء .
– أخصائي أجتماعية.
– أخصائي إدارة التغيير.
– أخصائي إدارة مخاطر.
– أخصائي بصريات.
– أخصائي شبكات حاسب.
– أخصائي صحة وسلامة مهنية.
وأفادت بأن الشروط المطلوبة للتقديم كالتالي:
– أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي الجنسية.
– حاصل على شهادة البكالوريوس في التخصصات المستهدفة.
– ألا يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية خلال الستة أشهر الماضية.
– لا يشترط الخبرة المسبقة.
وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن عبر منصة طاقات، ويستمر حتى يوم الثلاثاء 1444/11/17هـ (الموافق 2023/6/6م) من خلال الموقع .
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