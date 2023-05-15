كشفت وزارة الصحة (تجمع القصيم الصحي) عن توفر أكثر من (230) فرصة شاغرة (رجال/نساء)، في مختلف التخصصات.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي:

– أخصائي تخاطب.

– أخصائي خدمة عملاء.

– مترجم.

– محاسب.

– محلل بيانات.

– محلل سياسات.

– أخصائي إدارة المخاطر.

– أخصائي استراتيجيات.

– أخصائي إحصاء .

– أخصائي أجتماعية.

– أخصائي إدارة التغيير.

– أخصائي إدارة مخاطر.

– أخصائي بصريات.

– أخصائي شبكات حاسب.

– أخصائي صحة وسلامة مهنية.

وأفادت بأن الشروط المطلوبة للتقديم كالتالي:

– أن يكون المتقدم / المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على شهادة البكالوريوس في التخصصات المستهدفة.

– ألا يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية خلال الستة أشهر الماضية.

– لا يشترط الخبرة المسبقة.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن عبر منصة طاقات، ويستمر حتى يوم الثلاثاء 1444/11/17هـ (الموافق 2023/6/6م) من خلال الموقع .