قام مطار لندن غاتويك في العاصمة البريطانية لندن اليوم (الأحد) بتعليق عشرات الرحلات الجوية، وذلك بعد اكتشاف مسيّرة مجهولة كانت تحلق فوق أجواء المطار.

وقال المتحدث باسم المطار :” أن سلامة الركاب هي أولية طواقمنا، ووفقاً للإجراءات المتبعة تم تعليق عشرات الرحلات الجوية في مطار لندن غاتويك، بدءاً من الساعة 15:44 بالتوقيت المحلي، نتيجة رصد مسيّرة مشبوهة تحلّق قرب مدرج المطار.”

ومن جانبه، أفاد المتحدث بأنه تم استئناف الرحلات الجوية في المطار عقب التحقق من المسيّرة وفحص أجواء المطار وأمانها.

يُذكر أنه تم تحويل طائرات شركات الطيران البريطانية EasyJet والخطوط الجوية البريطانية وVueling الإسبانية إلى مطارات لندن الأخرى، بينها مطارات Stansted وLuton وSouthend، ومطار بريستول.