أكد الناقد الرياضي عبدالرحمن الجماز، أن رحيل دياز في هذا الوقت خطوة تحسب لإدارة الهلال, لافتًا أن الأرجنتيني ذهب بلا عودة.

وقال الجماز خلال لقائه على برنامج الديوانية المُذاع على الرياضية السعودية:” أنه بالتأكيد لن يعود دياز للهلال مرة أخرى وهذا قولاً واحدًا”، مُشيرًا إلى أن دياز من أعظم المدربين الذين مروا على الهلال.

وأضاف:” أن دياز خلق مدرسة كروية فنية في الهلال بالاستحواذ حتى ولو كان البعض يردد أن هذا هو الاستحواذ السلبي”، مؤكدًا أن دياز مدرب كبير ولكن لن تخدمه الظروف هذا الموسم .