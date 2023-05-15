كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج سبب إبعاد الحكم سامي الجريس عن إدارة مباراة النصر الطائي ضمن منافسات دوري روشن.
وقال الفراج :” الحكم سامي الجريس مرشحًا لقائمة النخبة ولمنع أي ضغوط عليه تم تغييره من قيادة لقاء الطائي النصر”.
فيما عقب الكابتن سمير عثمان قائلاً :” قرار غريب خاصة أنه حكم مرشح للنخبة فمن المفترض أن يكون مستواه عالي جدا للمستوى الذي يمكنه لإدارة أي مباراة كما أن الدوري أهم من الترشح للنخبة “.
#وليد_الفراج: الحكم سامي الجريس مرشحًا لقائمة النخبة ولمنع اي ضغوط عليه تم تغييره من قيادة لقاء #الطائي_النصر
سمير عثمان: قرار غريب خاصة وأنه من النخبة !؟#أكشن_مع_وليد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) May 14, 2023
ما يطلبة الفقر،،، ورغم ذلك سيفوز الطائي على لجنة الهويش والطريس والجريس بإذن الله تعالى
ههههههههههههه