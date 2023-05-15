كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج سبب إبعاد الحكم سامي الجريس عن إدارة مباراة النصر الطائي ضمن منافسات دوري روشن.

وقال الفراج :” الحكم سامي الجريس مرشحًا لقائمة النخبة ولمنع أي ضغوط عليه تم تغييره من قيادة لقاء ‎الطائي النصر”.

فيما عقب الكابتن سمير عثمان قائلاً :” قرار غريب خاصة أنه حكم مرشح للنخبة فمن المفترض أن يكون مستواه عالي جدا للمستوى الذي يمكنه لإدارة أي مباراة كما أن الدوري أهم من الترشح للنخبة “.