قام الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الإثنين، بالتعليق للمرة الأولى على الانتخابات الرئاسية في تركيا، التي يتنافس عليها الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان وزعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

وقال بايدن: “ليفز من يفوز”، لافتًا أن هناك ما يكفي من المشاكل في المنطقة.

والجدير بالذكر أن النتائج الأولية كشفت بعد فرز 98.02 بالمئة من الأصوات، حصول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على 49.35 بالمئة من الأصوات في انتخابات الرئاسة، بينما حصل منافس أردوغان الرئيسي كمال كليجدار أوغلو على 44.97 بالمئة، فيما حصل المرشح سنان أوغان على 5.25 بالمئة.