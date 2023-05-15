قام “تقويم الرياض” منذ انطلاقه حتى مارس الماضي بخلق أكثر من 185 ألف وظيفة لشباب وفتيات، منها 55 ألف وظيفة مباشرة، وأكثر من 130 ألف وظيفة غير مباشرة.

وتمكن تقويم الرياض الذي تنفذه الهيئة العامة للترفيه خلال الـ 8 أشهر الماضية، من تحقيق نجاحات اقتصادية كبيرة من خلال خلق الوظائف بمختلف المجالات.

ومن جانبه، أفاد المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، يأنه بدعم من سمو ولي العهد تم توفير أكثر من 185 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، مؤكدا أن القادم أكبر.

ويحتوي “تقويم الرياض” الذي تقوم عليه الهيئة العامة للترفيه، على فعاليات مستمرة طوال العام، ويحتوي على مجموعة من الأحداث والفعاليات الترفيهية المتنوعة، كما يضم عددا من الخيارات الترفيهية المميزة في مجالات العروض المسرحية والحفلات والتسوق.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى المطاعم والمقاهي المحلية والعالمية، ومجموعة من التجارب والفعاليات الجديدة، وعروض الألعاب النارية.