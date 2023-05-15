لم تتمكن عصابة مكونة من 8 أشخاص من تنفيذ مخطط غريب من نوعه بكوريا الجنوبية بحفر نفق سري تحت أحد الفنادق لمدة شهر كامل من أجل سرقة النفط.

واستأجرت العصابة فندقاً بمقاطعة تشونغتشونغ من أجل استخدامه في الحفر لمدة شهر كامل أسفله حتى يتم عمل نفق سري يصل إلى خط أنابيب نفط قريب.

ويعد زعيم تلك العصابة موظف سابق في شركة حكومية وجرى فصله لمحاولته سرقة النفط من خط أنابيب آخر في وقتٍ سابق، حيث تمكنت العصابة من حفر حوالي 10 أمتار، لكن جرى القبض عليهم وهم على مسافة 30 سم من خط أنابيب النفط.