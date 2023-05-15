أفادت تقارير صحفية بأن رئيس قسم الهندسة في شركة تويتر اكتشف ثغرة في ميكروفون تطبيق واتساب، تجعله يعمل بشكل مستمر ويسجل كل شيء تقريباً.

ويعد أصحاب هواتف أندرويد الأكثر ضرراً من مشكلة ميكروفون WhatsApp، لدرجة أنه يعمل في وقت عدم استخدام التطبيق.

ويُشار إلى أن رئيس قسم الهندسة في تويتر اكتشف الثغرة عندما وجد أنه نشطًا على واتساب أثناء فترة نومه دون أن يفتح التطبيق تمامًا، وتبين أن الخلل فى أنظمة أندرويد، وبدوره طالب جوجل بالتحقيق فى الأمر وإصدار تحديث سريع لمعالجته فوراً.

لذلك إليك خطوات منع ميكروفون واتسآب من التجسس عليك:

1- اذهب إلى الإعدادات” في هاتفك.

2- اختر الخصوصية ثم مدير الأذونات.

3- اضغط على ميكروفون وادخل إلى واتساب WhatsApp.

4- ستظهر لك 3 خيارات:السماح فقط أثناء استخدام التطبيق، اسألني عند كل مرة، وعدم السماح.

5- انقر على اسأل في كل مرة.