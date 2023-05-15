أوضحت الدكتورة حنان بلخي، خبيرة الأوبئة ومساعِدة مدير عام منظمة الصحة العالمية لشؤون مقاومة المضادات الحيوية، شروط استخدام المضادات الحيوية.

وقالت الدكتورة بلخي ” تستخدم المضادات الحيوية لقتل البكتيريا المسببة للأمراض للإنسان، ولكن تسعى البكتيريا وهي ذكية بما يكفي لتجد طرقًا للهروب من تأثير المضادات الحيوية لأنها تريد البقاء على قيد الحياة.

وأضافت” يجب استخدام المضادات الحيوية فقط عندما يصفها الطبيب، في حين أن الأمر الثاني هو إكمال دورة المضاد الحيوي بناءً على تعليمات الطبيب. وتعد النصيحة الثالثة هي التأكد من عدم مشاركة أي شخص المضاد الحيوي الخاص به مع العائلة أو الأصدقاء.

وتابعت الدكتورة بلخي” تعريض البكتيريا لجرعات غير فعالة أو جرعات غير مكتملة من المضادات الحيوية لا يؤدي إلا إلى إثارة البكتيريا بطريقة ما، ويسمح لها بتطوير آليات لتصبح غير مستجيبة لهذه المضادات الحيوية. لذا فإن الخطر يكمن في أن عدم إكمال دورة المضاد الحيوي يؤدي إلى تطوير جراثيم خارقة.

وعندما يحين الوقت الذي يحتاج فيه الشخص حقًا إلى علاج للجراثيم والبكتيريا، فإنه لا يكون لديه المضادات الحيوية الفعالة للقيام بذلك. كما أنه عند إعطاء المضادات الحيوية ومشاركتها مع أشخاص آخرين، فإن الشخص يعرضهم في الواقع لخطر إعطائهم ربما الدواء الخاطئ وكذلك إعطاؤهم إرشادات غير دقيقة حول كيفية استخدام هذه المضادات الحيوية.