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الاثنين15 مايو

مواطن ثمانيني يبدأ رحلته في تسلق جبال ⁧‫الهملايا‬⁩ للوصول إلى قمة إيفرست ..فيديو

منذ 7 دقيقة
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مواطن ثمانيني يبدأ رحلته في تسلق جبال ⁧‫الهملايا‬⁩ للوصول إلى قمة إيفرست ..فيديو
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‏وثّق مقطع فيديو لمواطن ثمانيني سعودي يدعى عبدالله القويز، يبدأ رحلته في تسلق جبال ⁧‫الهملايا‬⁩ بهدف الوصول إلى قمة ⁧‫إيفرست‬⁩ .

وأظهر المقطع القويز وهو يحاول تسلق جبل الهملايا في همة وعزم للوصول لقمة إيفرست .

والجدير بالذكر أن الهيملايا هي سلسلة جبلية تقع في آسيا، وتفصل سهول شبه القارة الهندية عن هضبة التبت، تحوي على العديد من القمم الأعلى في الأرض، وأعلاها قمة جبل إفرست (8,848 مترًا).

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