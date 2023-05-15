صرح وزير المالية، محمد عبدالله الجدعان، إن التحديات العالمية تؤكد ضرورة تطوير نماذج مالية مستدامة بالمنطقة العربية.

وقال الوزير، خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية، أن المملكة تنسق مع الدول العربية لتعزيز الأمن الغذائي.

وأكد الجدعان، أن المملكة قدمت 10 مليارات دولار للحفاظ على الأمن الغذائي العربي، إضافة إلى عدة مبادرات لمواجهة التحديات الاقتصادية بالمنطقة.

وشدد وزير المالية على حرص المملكة على توفير الظروف الملائمة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة.

فيديو | وزير المالية محمد الجدعان يرحب بعودة عضوية سوريا إلى جامعة الدول العربية#الإخبارية pic.twitter.com/mJFRFVoAWq — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 15, 2023

فيديو | وزير المالية: المملكة حريصة على توفير الظروف الملائمة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة #الإخبارية pic.twitter.com/WhOORsFUli — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 15, 2023