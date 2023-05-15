أكد الدكتور هايل الحارثي، جراح عظام وترميم المفاصل، أن عملية استبدال مفصل الركبة لا تندرج ضمن العمليات الخطيرة خصيصًا في مراحلها الأولى.

وأوضح الدكتور هايل الحارثي، عبر برنامج “صباح السعودية”، أن جراحة استبدال مفصل الركبة لا تتم باستبدال الركبة بالكامل ولكن بجرح أمام الركبة من 10 إلى 12 سم.

وأشار إلى أنه يتم قص بداية عظمة الفخذ وبداية عظمة الساق ويتحدد زوايا معينة ويتم “تلبيس” العظمتين في بعضهما، مؤكدًا أنها ليست من العمليات الخطيرة المعقدة.