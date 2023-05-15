أوضح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضي، أنه وفقًا للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد فإن غرة شهر ذي القعدة للعام الهجري الحالي 1444 ستكون يوم الأحد المقبل، وعدته 29 يوما، على أن تكون وقفة عيد الأضحى المبارك يوم 27 يونيو القادم.

وقال رئيس المعهد في تصريح تناقلته وسائل الإعلام:” أن هلال شهر ذي القعدة سيولد في تمام الساعة الخامسة والدقيقة 54 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الجمعة 29 من شـوال 1444هـ الموافق 19 مايو الحالي (يوم الرؤية).

ولفت إلى أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد في بعض البلدان العربية والإسلامية عند غروب شمس يوم الرؤية.

وأضاف:” أن القمر في طور الهلال القديم سيغرب قبل غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة بـ 3 دقائق، بينما في القاهرة يمكث الهلال الجديد دقيقة واحدة بعد غروب الشمس.”

وتابع:” أنه في محافظات مصر سيغرب القمر مع غروب الشمس في قنا والخارجة وسوهاج والطور وسانت كاترين وطابا، ويغرب قبلها في حلايب وتوشكا وأسوان بمدد تتراوح بين (1 – 2 دقيقة)، بينما يغرب بعد غروب الشمس في السلوم والإسكندرية وبورسعيد وطنطا والفيوم وأسيوط بمدد تتراوح بين (1 – 3 دقيقة).”

وأكد أنه في العواصم والمدن العربية والإسلامية سيغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) بمدد تتراوح بين (1 – 18 دقيقة)، بينما يبقى بعد غروب الشمس في بعضها بمدد تتراوح بين (1 – 9 دقيقة)، وفي بغداد يغرب الهلال الجديد مع غروب الشمس.