طالب الخبير التقني عبد الله السبع، بتدخل حكومي لوجود إهانة للنعمة في بثوث التيك توك، لافتًا أن البعض يهين نفسه من خلالها، وذلك بعد انتشار حالة من الغضب بين الجمهور في المملكة بسبب ظاهرة البث المباشر غير الهادف على تطبيق “تيك توك”.

وقال السبع خلال حديثه على برنامج “الراصد” المذاع على قناة “الإخبارية”:” أن الكثير من أصحاب هؤلاء البث يلجأون إلى ذلك إرضاءً للجمهور مقابل الحصول على نقاط أو أموال من أجل الفوز في التحدي.

وأضاف: “بعض الناس يستغلون هذا الأمر حتى أصبح البث مخجل، والوضع مقزز وغير أخلاقي”.

وتابع: “أطالب وزارة الإعلام وهيئة الإعلام المرئي والمسموع بالتدخل سواء بالتوعية أو بمعاقبة المخالفين؛ وذلك لتشويه سمعة المواطن السعودي وإهانة للنعمة”.