أعرب الشاب البنغالي “جهير” عن سعادته الشديدة بحفل الزفاف الذي أقامته له الأسرة السعودية التي يعمل لديها، مؤكدًا أن هذه الأسرة وفرت له كل ما احتاجه من أجل الزواج.

وقال جهير خلال مداخلة على قناة ” العربية” : ” أنا أحب المملكة كثيرًا، عندما أشوف حفلة لصديق سعودي أروق ، لما أكون في زواج سعودي أفرح زيادة” .

وأفاد بأنه أخبر كفيله أنه يرغب في الزواج في بنغلاديش لوجود عائلته هناك، لكن حدثت مشكلة له فقدم له المساعدة وتكفل بزفافه هنا في المملكة وأحضر له عائلته.

وأضاف : “الحين أنا موجود في المملكة وبابا وماما والمدام، معربًا عن سعادته قائلاً : هذا قلب جهير سعودي .”

وقدم الشكر لأبو طلال الذي أقام له حفل الزفاف، قائلا: ” الله يجازيه خير”.

ومن جانبه، قال رب الأسرة الذي يعمل معها جهير، “أبو طلال “ :” انتهينا من الإجراءات بوقت قياسي وتم تجهيز له عرس مثلما نجهز للسعودي تمامًا .”

وكان روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة قد تداولوا، مساء السبت، مقطع فيديو يظهر تنظيم أسرة حفل زفاف لعامل يحمل الجنسية البنغلاديشية اسمه “جهير”.

العريس البنغالي "جهير" بعد إقامة أسرة سعودية حفل زفاف له: أحب المملكة#صباح_العربية

شاهدوا الحلقة الكاملة على شاهد 👇https://t.co/q8WSOHEOpk pic.twitter.com/5pF8ucWTyK — برنامج #صباح_العربية (@SabahAlarabiya) May 15, 2023