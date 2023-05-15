تعتبر تيرين 2023 أرخص سيارة جي ام سي 2023 في المملكة ، لذلك يميل عشاق السيارات الفاخرة الجريئة إلى امتلاكها، خاصة لتمتعها بمجموعة متميزة من التجهيزات.

حصلت جي ام سي تيرين 2023 على مظهر خارجي يحمل ملامح القوة والجرأة التي تتماشى مع ما تُقدمه من أداء متميز، فهي تتمتع بهيكل خارجي قوي الشخصية.

فجاءت مع شبك كرومي بشرائح أفقية من الكروم يتوسطه شعار GMC الأحمر المميز، ويمكنك ملاحظة تلك التجاعيد العضلية أعلى غطاء المحرك والتي تعزز الملامح الوحشية للسيارة الجريئة.

كما تميزت بالحصول على مجموعة المصابيح الأمامية والخلفية بتقنية LED، فيما ترتكز السيارة على عجلات مقاس 18 أو 19 بوصة حسب الفئة

وتتميز نسخة دينالي وهي الأكثر فخامة، بلمسات أكثر أناقة من الكروم لكل من مقابض الباب وأغطية المرايا وقضبان السقف وتأتي مع باب خلفي كهربائي قابل للبرمجة بدون استخدام اليدين، وتأتي بعجلات الألمنيوم 19 بوصة الأكبر.

وإليك أرقام تعبر عن حجم تيرين من الخارج والداخل:

الطول: 4630 مم

العرض: 1839 مم

الارتفاع: 1661 مم

قاعدة العجلات: 2725 مم

الوزن فارغ: 1565 كجم

صندوق الأمتعة: 838 لتر

مساحة الأمتعة بعد طي الصف الثاني: 1792 لتر

وجاءت سيارة جي ام سي 2023 في المملكة خلال 3 فئات بالأسعار التالية

سعر جمس ترين SLE يبدأ من 109,800 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة

سعر جمس تيرين AT4 يبدأ من 133,500 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة

سعرجمس تيرين دينالي يبدأ من 161,100 ريال شامل ضريبة القيمة المضافة

و تأتي أرخص سيارة جي ام سي 2023 في المملكة مع خيارين للمحركات.

وتُقدم أداء عالي في نسخة دينالي كما هو متعارف عليه، وجاءت الخيارات كالتالي:

خيار المحرك الأول

محرك تيربو سعة 1.5 لتر يولد قوة 170 حصان وعزم دوران 275 نيوتن متر. يتميز بمعدل استهلاك وقود 15.5 كم/لتر، ومعه تتسارع السيارة من 0 – 100 كم/س في 9.2 ثانية، وتصل سرعة قصوى 200 كم/س. وهو المحرك الأساسي في SLE و SLT.

خيار المحرك الثاني

محرك تيربو 2.5 لتر يولد قوة 252 حصان وعزم دوران 353 نيوتن متر. يتميز بمعدل استهلاك وقود 13.5 كم/لتر، ومعه تتسارع السيارة من 0 – 100 كم/س في 7.5 ثانية، وتصل سرعة قصوى 200 كم/س. متوفر في SLE الدفع الكلي و SLT. وأساسي في دينالي.

كلا المحركين متصل بناقل حركة 9 سرعات أوتوماتيك موجه إلى نظام دفع أمامي أو كلي؛ الدفع الكلي قياسي في دينالي فقط ومتوفر في SLT. وتبلغ سعة خزان الوقود 59 لتر تقريبا.

وفيما يخص أنظمة السلامة والأمان، فقد حصلت على تجهيزات متطورة لتعزيز الأمن والسلامة لجميع الركاب والقائد.

6 وسائد هوائية (أمامية، جانبية، ستائرية)

نظام تثبيت السرعة

نظام تفادي التصادم الأمامي

مكابح الطوارئ التلقائية

مساعد البقاء في المسار

التنبيه عند تغيير المسار

مراقبة المنطقة العمياء

مساعد الركن الأمامي والخلفي

نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات

نظام منع السرقة

توفر نظام تنبيه السائق

كاميرا رؤية خلفية أو كاميرات رؤية محيطية عالية الدقة في دينالي