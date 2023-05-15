أوضح الخبير في قطاع البناء والتشييد المهندس سعيد كدسة أن تقنيات البناء الحديث ستخفض أسعار الوحدات السكنية من 30 إلى 40 %.

وقال كدسة : تقنيات البناء الحديث ستقلل التكلفة والوقت والجهد وتزيد الجودة، كما أنها صديقة للبيئة وتوفر الطاقة ولا يوجد لها أصوات.

وأضاف”الأسعار ستنخفض من 30% إلى 40% إذا تم اعتماد التقنيات الحديثة” مبيناً إنه إذا كان المبنى يكلف مليون ريال سوف يوفر 350 ألف إذا تم استخدام تقنيات البناء الحديث”.