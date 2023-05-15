ظهر شاب في أحد شوارع الكويت، في حالة مروعة بسبب تعاطيه مادة مخدرة.

وكشف مقطع فيديو، عن مشاهد مؤلمة للشاب وهو يتلوى حول نفسه أرضًا ودخل في حالة مروعة في الشارع بسبب تعاطيه المخدرات.