ظهر شاب في أحد شوارع الكويت، في حالة مروعة بسبب تعاطيه مادة مخدرة.
وكشف مقطع فيديو، عن مشاهد مؤلمة للشاب وهو يتلوى حول نفسه أرضًا ودخل في حالة مروعة في الشارع بسبب تعاطيه المخدرات.
ظهر شاب في أحد شوارع الكويت، في حالة مروعة بسبب تعاطيه مادة مخدرة.
وكشف مقطع فيديو، عن مشاهد مؤلمة للشاب وهو يتلوى حول نفسه أرضًا ودخل في حالة مروعة في الشارع بسبب تعاطيه المخدرات.
يا لطيف اللطف يا رب 😥🤲😥 يبدُ ليّ المتعاطي فتى في مقتبل العمر وكم ألمني حالته المزرية تلك والله يشفيه من هذا البلاء والحمد لله الذي عافانا مما أبتلاه به وفضلنا على كثيراً ممن خلق تفضيلا 🤲