أوضح الشيخ سليمان الماجد حكم القيام بإيقاف قلب طفل مصاب بمرض لا يستطيع العيش معه.
وقال الماجد :” يجب الاستعانة وسؤال أهل العلم قبل القيام بذلك، وثانيا فإن الأطباء في المستشفيات لديهم قواعد عمل وطرق يراعى فيها مصلحة الأم والطفل معا”.
وأضاف ” كون الطبيب أعطى الأم هذا الخيار بإنزال الجنين ثم اختارت والأمر انتهى، فأرى أن تغلق هذا الباب لأن المستشفى تضع القرار الأصلح للأم وجنينها “.
«الجنين مصاب بمرض لا يستطيع العيش معه وقرروا إيقاف قبله».. هل هذا الفعل فيه إزهاق لروح بدون وجه حق؟
الشيخ سليمان الماجد@s_almajed#يستفتونك #الرسالة pic.twitter.com/HKhaPAb957
— قناة الرسالة (@alresalahnet) May 14, 2023
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