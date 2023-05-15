أوضح الشيخ سليمان الماجد حكم القيام بإيقاف قلب طفل مصاب بمرض لا يستطيع العيش معه.

وقال الماجد :” يجب الاستعانة وسؤال أهل العلم قبل القيام بذلك، وثانيا فإن الأطباء في المستشفيات لديهم قواعد عمل وطرق يراعى فيها مصلحة الأم والطفل معا”.

وأضاف ” كون الطبيب أعطى الأم هذا الخيار بإنزال الجنين ثم اختارت والأمر انتهى، فأرى أن تغلق هذا الباب لأن المستشفى تضع القرار الأصلح للأم وجنينها “.