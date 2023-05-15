قررت لجنة تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين، في اجتماعها الذي انعقد أمس الأحد 14 مايو 2023م، برئاسة الأستاذ عبدالعزيز الحميدي رئيس اللجنة، وحضور الأعضاء الدكتور ماجد السليمان والمحامي ناصر العوهلي، والمدقق المالي حسن الناصر والمهندس أحمد حناوي، والأستاذ ناصر لرقط ومقرر اللجنة الأستاذة روان الحربي، الموافقة بالإجماع على منح الرخصة الآسيوية والمحلية للموسم الرياضي 2022 – 2023م لـ8 أندية.

وأوضحت اللجنة أن الأندية التي حصلت على الرخصة هي: الهلال، الفيحاء ، الاتحاد ، النصر ، الفتح ، أبها ، العدالة ، الباطن، وذلك لاستيفائهم المعايير الإلزامية الرياضية، البنية التحتية، الإدارية، القانونية، والمالية المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية المعتمدة من الاتحاد

الآسيوي لكرة القدم.

وفي السياق نفسه، قررت اللجنة عدم منح أندية: الشباب، التعاون ، الطائي، ضمك، الاتفاق، الرائد، الوحدة، الخليج، الرخصة الآسيوية والمحلية للموسم الرياضي 2022-2023م، وذلك لعدم استيفائهم عدداً من المعايير الإلزامية المنصوص عليها في لائحة تراخيص

الأندية.

وأكدت أنه يحق للأندية التي لم تحصل على الرخصة الاستئناف ضد القرارات الصادرة أمام لجنة استئناف تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين، في مدة أقصاها 20 مايو 2023م.