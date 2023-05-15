تسريبات تكشف مواصفات iPhone 15

رسمت التسريبات إلى حد كبير صورة لما يمكن أن نتوقعه من أجهزة آيفون من الجيل التالي من آبل، حيث من المتوقع أن تجري الشركة تغييرات في التصميم وتقدم مواصفات متطورة مع هاتف آيفون 15 الذكي القادم.

ومن المتوقع إطلاق الجهاز في سبتمبر من هذا العام، وستقوم آبل بإجراء بعض التغييرات على تصميم إصداراتها القياسية من آيفون، كما أن الشركة ستقدم ميزة Dynamic Island الجديدة إلى الموديلات الأقل سعرًا أيضًا.

ومن المحتمل أن يقدّر الكثير من الناس ما إذا كانت آبل تقدم التصميم الجديد بنماذج قياسية أيضًا لأن الشركة تعرضت لانتقادات شديدة العام الماضي لتقديمها نفس التصميم على الطرز العادية لسنوات.

ومن التغييرات التي سيتم إجراؤها أيضًا هو استخدام منفذ USB من النوع C بدلاً من منفذ Lightning الخاص بشركة آبل.

وأشارت التسريبات أيضًا إلى أن آيفون 15 ومتغيره Plus يمكن أن يأتي مع ظهر زجاجي بلوري بلمسة نهائية غير لامعة ، على غرار طرازات آيفون 14 برو العام الماضي.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مجموعة شرائح Apple Bionic A16 تحت الغطاء، والتي تعمل على تشغيل طرازات آيفون 14 برو العام الماضي.

ومن الجدير بالذكر أنه يمكن أن يحتوي هاتف 5G على كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل في الخلف، على غرار ما رأيناه في طرز برو من سلسلة آيفون 14.