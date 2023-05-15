تفاعل الناقد الرياضي محمد البكيري، مع تغريدة للإعلامي الرياضي أحمد العجلان، بشأن حصوله على تعويض مالي من أحد الأندية المحلية.

وكتب أحمد العجلان، عبر حسابه على موقع تويتر: “صدر لي ولله الحمد حكم نهائي ضد أحد الأندية المشهورة بكثرة رفع القضايا، حيث حُكم لي بتعويض مالي نظير قضية سابقة رفعها النادي “المحلي” إياه ضدي وكانت دعواه باطلة، لأرفع هذه القضية وأطلب التعويض وهو ما تحقق ولله الحمد”.

ومن جانبه، علق محمد البكيري على تغريدة العجلان قائلًا: “كسبت إنصاف ومال .. وخسروا هم بطولة”.