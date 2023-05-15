تحدث خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، عن وجود عرض سعودي لضم اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال خوان لابورتا في تصريحات أبرزها الإيطالي فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة سكاي سبورتس العالمية وخبير انتقالات اللاعبين والمدربين على مستوى أوروبا: “أحترم السعودية وهي تقوم بعمل رائع لكن برشلونة هي منزل ميسي”.

وأضاف رئيس برشلونة:” سنفعل كل ما بوسعنا لإعادة ليو ميسي إلى برشلونة”، متابعًا:” صفقة ميسي؟ سنناقش ذلك، نحن نعمل على أن تكون لدينا إمكانية لبناء فريق تنافسي للغاية الموسم المقبل، سنرى ما إذا كانوا سيوافقون على خطة الجدوى الخاصة بنا”.

واقترب ميسي من الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري، ولم يتم عقد محادثات من إدارة الفريق الباريسي حتى الآن مع ميسي من أجل تجديد العقد واستمراره داخل جدران ملعب البارك دي برانس.