شرعت مدينة أمانة الرياض اليوم الأحد، بتركيب اللوحات الخاصة في شوارع ومداخل حيّي الواحة وصلاح الدين والتي حملت اليوم مسمى حي الملك سلمان.

وجاءت التسمية ترسيخًا لما قدّمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال توليه إمارة منطقة الرياض، والتي امتدت لأكثر من خمسة عقود.

وسيكون هذا الحي موافقًا للتراث العمراني السلماني الذي سيكون محتويًا ومحافظًا على التراث ومتجددًا لما يصل إليه العمران في العصر الحديث، بحسب قناة الإخبارية.

وجاء ذلك بناء على توجيه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

https://twitter.com/saudinews50/status/1658025575183708161?s=48&t=AO8mGJeqfsGoEBvbQdafUQ