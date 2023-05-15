أثار الدكتور والأكاديمي عبداللطيف إبراهيم بخاري، الجدل بتغريدة عن معايير البطولات.

كتب بخاري في تغريدته “معايير صناعة البطولات : بطولة تُصنع بعَرق وجهد الشجعان ، بطولة تُصنع بالصُّدف والحظ وتوفيق الرحمن، بطولة تُصنع في المكاتب وبين الجدران، بطولة تُصنع بشراء ضمائر الفئران، بطولة تُصنع بسرقة من بيت الجيران “.

عضو اتحاد القدم السابق أثار موجة من الجدل بخروجه في هذا التوقيت للحديث عن البطولات على الرغم من أنه حدد في رد على أحد متابعيه يسأله عن البطولات المحلية ، إلا أن الدكتور بخاري وضح بأن البطولات المحلية تخضع للمعيار الاول .